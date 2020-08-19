Между Мурманском и Минском может появиться прямое сообщение

Взаимопомощь сохранится. Фото: правительство МО

Мурманская область тесно сотрудничает с Республикой Беларусь более четверти века, и эта взаимопомощь не угасает. Дальнейшие перспективы плодотворной работы обсудили в режиме видеоконференции заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова и руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в Санкт-Петербурге Игорь Заломай. Возможно, в недалеком будущем из заполярной столицы начнут курсировать самолеты в Минск.

- Мы заинтересованы в открытии прямого авиасообщения по маршруту Мурманск – Минск – Мурманск, но этот вопрос требует дополнительной проработки с авиакомпаниями. Мы направили официальное письмо с просьбой оказать содействие авиакомпании «Белавиа» в открытии регулярных рейсов по этому направлению, – отметила Ольга Кузнецова.

Замгубернатора Мурманской области подчеркнула, что Беларусь является для региона одним из основных внешнеторговых партнеров. Апатитовый концентрат из Кировска поставляют на белорусские химические заводы, а на горнодобывающих предприятиях Мурманской области работают порядка 250 крупнотоннажных «БЕЛАЗов». Кроме того, Кольский край экспортирует в Республику рыбу, а у северян пользуется популярностью белорусская косметика и продукты питания. Так что сотрудничество между Заполярьем и Белоруссией обязательно будет развиваться.

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