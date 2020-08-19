Стали известны подробности о погибших от коронавируса в Мурманской области на 18 августа

Коронавирус одолел уже 129 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус продолжает одолевать северян, не жалея никого. Так, по последним данным оперативного штаба региона, в Мурманской области зафиксировано 129 летальных исходов от злосчастного COVID-19. Стали известные подробности о тех четырех погибших, которые оказались в печальной сводке 18 августа.

- Скончались четыре пациента с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Возраст пациентов - от 58 до 82 лет. Все они переносили болезнь в тяжелой форме. Северяне имели сопутствующие хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, последствия инсульта, онкологические заболевания. Несмотря на интенсивную терапию и усилия врачей, спасти заболевших не удалось, - сообщили в региональном оперштабе.

Заполярье уже перевалило за отметку в 12 тысяч зараженных опасной инфекцией. Тем не менее, заболеваемость коронавирусом снижается, и количество выздоровевших тоже растет. На данный момент из больниц выписаны 9134 человека, из них 168 - за минувшие сутки.

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