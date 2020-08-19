Количество выздоровевших в Мурманской области превысило 9 тысяч человек

Выздоровевших становится все больше. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Коронавирус не отступает и продолжает свое шествие по просторам Кольского полуострова. Опасную инфекцию в Заполярье подхватили уже 12046 человек. 129 северян, у которых был диагностирован COVID-19, к сожалению, несмотря на все усилия врачей, так и не смогли победить болезнь и умерли.

Однако не стоит умалять успехи медиков, которые борются за жизнь каждого пациента в круглосуточном режиме, не зная ни сна, ни отдыха.

По информации оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за последние сутки из больниц выписали 168 пациентов, которые выздоровели. Всего же врачи одержали победу в 9134 случаях. Но расслабляться рано.

По состоянию на 19 августа под наблюдением медиков остаются 2783 человека, которым был поставлен коронавирус. Напомним: пациенты ,у которых COVID-19 протекает в бессимптомной или легкой форме проходят лечение на дому, сообщая доктору о своем самочувствии через мобильное приложение.

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