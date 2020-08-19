Количество зараженных коронавирусом в Североморске превысило 1000 человек

Коронавирус ставит новые антирекорды в регионе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новая коронавирусная инфекция на Кольском полуострове продолжает ставить рекорды. Напомним: всего десять дней назад главный ковидный очаг региона Мурманск взял планку в 6000 заболевших, а до этого Заполярье отметила 11 тысяч инфицированных.

Однако 19 августа пандемия коронавируса поставила сразу несколько рекордов. Во-первых, Мурманская область спустя почти две недели перешагнула порог в 12 тысяч зараженных. Во-вторых, врачи смогли излечить от опасного недуга уже больше 9000 человек, у которых был диагностирован COVID-19. А в-третьих, Североморск – третий крупнейший очаг коронавируса в Заполярья – перешагнул отметку в 1000 инфицированных.

По информации оперативного штаба Мурманской области, за последние сутки в столице Северного флота было выявлено 10 новых случаев коронавируса. Таким образом всего в ЗАТО опасную инфекцию подхватили уже 1009 человек.

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