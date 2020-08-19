После пандемии коронавируса в Мурманской области открываются кафе и торговые центры

Посидеть с подругами в кафе - теперь не мечта, а реальность. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Коронавирус заставил жителей Кольского полуострова серьезно пересмотреть свой образ жизни. За время пандемии северяне научились сидеть в четырех стенах, отказались от кинотеатров, ресторанов и привычного шопинга. Однако привычная жизнь начинает возвращаться в заполярные города.

- С 19 августа в нашем регионе снимается ряд ограничений. Работу возобновляют многие объекты, - сообщает оперативный штаб при правительстве Мурманской области.

Итак, с 19 августа открываются кафе, рестораны и бары. Однако перекусить в зоне фуд-кортов торгово-развлекательных центров по-прежнему нельзя. Также начинают работать торговые центра и магазины любой площади, бассейны, правда с условием загрузки 50%, МФЦ, музеи, библиотеки и архивы.

В фитнес-залах, спортивных секциях и на других объектах спорта посещаемость увеличивается до 75%. Также начинают работать в полную силу гостиницы, турбазы и хостелы без ограничений. Правда, в Апатитах и Кировске только по согласованию с администрацией. Также возобновляется плановая госпитализация с обязательным тестированием и вакцинация по национальному календарю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: нужен ли для проезда в Ковдорский район пропуск. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 19 августа 2020 года (Подробности)

Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Ко второй волне пандемии готовы». Андрей Чибис надеется, что очередного пика эпидемии не будет (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru