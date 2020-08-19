Количество зараженных коронавирусом в Мурманской области превысило 12 тысяч человек

Количество больных коронавирусом продолжает расти. Фото: правительство Мурманской области

Хоть в Заполярье и снизился уровень заболеваемости коронавирусом, количество зараженных опасной инфекцией все равно продолжает расти. 6 августа Мурманская область достигла отметки в 11 тысяч ковидных пациентов, а спустя пару недель перешагнула за 12 тысяч.

К слову, свои обороты пандемия в Заполярье все же снизила - в последнее время регион прибавлял стабильно тысячи заболевших в неделю. Для нового антирекорда коронавирусу понадобилось почти вдвое больше времени.

Всего по последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области выявлено 12046 северян с ковидом. Большая часть из них приходится на Мурманск - 6500 случаев, и Белокаменку - 2310 зараженных. Замыкает несчастную тройку Североморск, где количество больных СOVID-19 перевалило за тысячу (1009).

Ради справедливости стоит отметить, что много и выздоровевших людей, а именно - 9134 . И благодаря тому, что злосчастный коронавирус все-таки сбавил обороты, в области снимают многие введенные ограничения. Так, с 19 августа возобновили работу кафе и рестораны, торговые центры, бассейны, клубы, гостиницы, музеи и библиотеки.

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