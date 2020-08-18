В Мурманской области могут появиться WhatsApp-приемные не только по медицине

WhatsApp-приемная оказалась эффективной. Фото: Иван МАКЕЕВ

Как выяснилось, в ходе пресс-конференции в ТАСС губернатора Мурманской области Андрея Чибиса пандемия преподала правительству Заполярья немало хороших уроков, которые чиновники с честью выучили. Так, например, школьникам предложат учиться дистанционно по субботам, а для северян оставят общественные работы на благо своих населенных пунктов. Но и это не все…

- В июле из-за пандемии степень загрузки медицины оказалась очень высокой - «скорая» ехала на вызов несколько часов, - говорит Андрей Чибис. - Мы запустили WhatsApp-приемную, через которую стали решать проблемы северян, связанные со здравоохранением. За месяц было отработано несколько тысяч обращений. Таким образом у нас появилась линия связи, позволяющая увидеть имеющиеся проблемы и отреагировать на них.

WhatsApp-приемная оказалась настолько эффективной, что ее решили сохранить не только в медицинской службе.

- Мы планируем использовать такого рода инструмент и по другим отраслям, - отметил глава региона.

Вполне возможно, что скоро северяне смогут жаловаться через мессенджер на ЖКХ и дороги. Обычно именно в этих сферах у людей больше всего претензий.

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