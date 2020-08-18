Появилось видео, как в Кольском заливе тонет судно "Сайда"

Судно не выдержало своих страданий. Фото: ГУ МЧС России по МО

Печальный конец рыболовецкого судна "Сайда", которое на минувших выходных задыхалось от дыма, засняли на видео.

Напомним: вечером 15 августа в Мурманске на борту траулера, который выведен из эксплуатации и был готов отправиться на свалку, случился пожар. Тушили его аж до полуночи 29 огнеборцев. К счастью, никто не пострадал. После таких увечий судно оправиться не сумело и решило залечь на дно. В буквальном смысле.

17 августа плавсредство затонуло у причала в Кольском заливе. На видеоролике, которые выложили в паблике "ДТП - ЧП Кола 51", видно, как траулер накренился на левый бок, а после того, как один из его тросов лопнул, начал уходить под воду. Так что не дожила "Сайда" до своей отправки на утилизацию.

Сейчас вокруг судна спасатели установили плавучие заграждения, чтобы остатки топлива и технические жидкости никуда не растеклись. На всякий случай специалисты также взяли пробы воды в Кольском заливе, где затонула "Сайда".

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