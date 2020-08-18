Губернатор Мурманской области: «Общественные работы для северян планируем сохранить и после пандемии коронавируса»

Общественные работы пришлись по душе северянам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пандемия коронавируса в Заполярье продолжается. Однако кое-какие уроки из нее уже удалось извлечь. Об опыте Кольского полуострова рассказал на пресс-конференции в ТАСС губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

- В пандемию решения приходилось принимать с колес. С другой стороны мы увидели новые возможности, чтобы совершенствовать свою работу и оказание госуслуг, - сказал глава региона.

И речь идет не только о поддержке малого и среднего бизнеса и регионального закона, который радикально минимизирует все налоги и дает серьезную возможность прогнозировать свое развитие.

- Также мы запустили общественные работы для граждан. И эта мера оказалась очень эффективной. Более 2000 северян получили возможность в заработать больше 40 тысяч рублей в месяц при условии гибкого графика, а наши населенные пункты стали чище. Главы муниципалитетов просят оставить общественные работы и после пандемии, - отметил Андрей Чибис.

Также губернатор подчеркнул, что заработать больше 20 тысяч рублей смогли почти 5000 подростков, которых коронавирус лишил возможности выехать на отдых с Севера.

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