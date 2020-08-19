Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 19 августа 2020 года составило 129 человек

Число смертей растет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несмотря на то, что в Мурманской области заболеваемость коронавирусом постепенно снижается, количество смертей от опасной инфекции продолжает расти.

По данным оперативного штаба при региональном правительстве, в Заполярье СOVID-19 одолел уже 129 человек. Последние четыре жертвы добавились за последние сутки. Пока что подробности об умерших - их возраст, пол и наличие хронических заболеваний не уточняются.

Всего в Кольском крае зафиксировано 12046 случаев заражения коронавирусом. Больше всего ковидных пациентов приходится на Мурманск - 6500, и Белокаменку - 2310. Третье место отошло Североморску, где опасная инфекция поразила 1009 человек. Стоит отметить, что выздоровевших тоже хватает - число выписанных из больниц северян перевалило за 9 тысяч (9134).

Напомним: с 19 августа в Мурманской области снимаются многие ограничения - открываются кафе, рестораны, торговые центры, бассейны.

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