Погода в Мурманске и области 19 августа 2020 года: наступает долгожданное потепление

Погода удивит северян. Фото: Ольга ЗАСУХИНА

Наконец-то в Мурманскую область заглянет теплая погода! По прогулкам под солнышком северяне уже успели хорошо соскучиться.

- В ближайшие дни основным погодообразующим фактором на Кольском полуострове станет многоцентровая циклоническая депрессия расположенная над северной Атлантикой и Норвежским морем, по периферии которой в Мурманскую область будут выноситься теплые воздушные массы. В этот период ожидается теплая погода, временами дожди, в дневные часы столбики термометров поднимутся до отметок от +15 до +20 градусов, - рассказали в мурманском гидрометцентре.

Однако по прогнозам синоптиков, контрасты температур нас удивят: 19 августа на востоке области ожидаются ночные заморозки до -2 градусов. При этом днем воздух прогреется до +19. К слову, первый морозец ударил в Заполярье еще 14 августа.

В паблике "Погода в Мурманске" отмечают, что тепло во второй половине августа - это уже не привычная летняя жара, потому что солнце стремительно теряет высоту и свои "согревающие свойства". Чаще это просто приятная погода, когда можно не надевать на себя несколько слоев одежды.

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