Ушел из жизни журналист газеты "На страже Заполярья" Александр Панюшкин

Житель Североморска скончался на 50-ом году. Фото: vk.com/rednsz

Вот и не стало еще одного журналиста Мурманской области...После непродолжительной болезни на 50-ом году жизни скончался член Союза журналистов России, корреспондент издания "На страже Заполярья" Александр Владимирович Панюшкин. О печальных известиях сообщил коллектив газеты в соцсетях.

- Александр Панюшкин родился 14 января 1971 года в Баку. Окончил Мурманский гуманитарный институт по специальности журналистика. Во флотской газете начал трудиться в 1996 году. В работе его всегда отличали собранность, ответственность, владение темой. Публикации Александра Владимировича были содержательны и глубоко раскрывали суть происходящего. Он часто бывал в воинских частях и на кораблях Северного флота, на полигонах, выходил в море, чтобы более полно осветить на страницах газеты повседневную деятельность североморцев, - отзываются о погибшем коллеги.

Журналисты помнят северянина как эрудированного человека и надежного товарища. С ним было приятно работать и общаться.

"Комсомолка" выражает свои искренние соболезнования родным и близким покойного.

Напомним: на прошлой неделе в Мурманске умерла от коронавируса талантливый журналист и продюсер Ирина Тверитинова.

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