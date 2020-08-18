В ДТП в Мурманске пострадал мотоциклист

Авария привела северянина в медучреждение. Фото: "Мурманск ДТП ЧП"

В Мурманском на кольце у мусоросжигательного завода произошло ДТП с участием мотоциклиста. К сожалению, байкеру не удалось успешно добраться до пункта назначения - с телесными повреждениями его забрали в больницу.

- 18 августа на 13 километре автоподъезда к Мурманску в сторону юга в 11.29 упал мотоциклист. Водителя доставили в медучреждение для оказания помощи. На месте работает экипаж дорожно-патрульной службы, все обстоятельства происшествия выясняются, - рассказала инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

Можно сказать, что этому любителю двухколесного транспорта еще повезло. Так, 6 августа под Зеленоборским разбился насмерть 49-летний байкер, а через пару дней подобная трагедия случилась в Полярных Зорях, где 47-летний мотоциклист не смог выйти из поворота.

Заполярные госавтоинспекторы просят всех участников дорожного движения быть как можно внимательнее и осторожнее.

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