Пожилая мурманчанка получила сотрясение мозга, попав под поезд в Полярных Зорях

Избежать столкновения не удалось. Фото: Олег ФИЛОНОК

В Полярных Зорях неосторожность пожилой женщины чуть не обернулась трагедией. На городской железнодорожной станции 78-летняя пенсионерка получила серьезные травмы, переходя путь в неположенном месте.

- Выяснилось, что жительница Мурманска пыталась перейти железную дорогу во время приближения электровоза. Машинист состава подавал громкие сигналы и применил экстренное торможение, однако опередить поезд женщина не успела. Локомотивом ее откинуло по касательной в сторону, - уточнили в пресс-службе транспортной полиции по Северо-Западу.

Пострадавшую северянку доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Однако сейчас жизни и здоровью пожилой дамы ничего не угрожает.

По данному факту сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Стражи порядка просят северян быть как можно внимательнее и осторожнее на железной дороге, чтобы уберечь себя и своих близких от непоправимых последствий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Виновника ДТП в Мурманске, в котором погиб 64-летний пассажир, взяли под арест. На водителя Volkswagen Golf завели уголовное дело и составили 11 административных протоколов (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru