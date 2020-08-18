Жительница Мурманска засняла в Баренцевом море необычную медузу

Существо оказалось маленькой цианеей. Фото: скрин

В бескрайнем и холодном Баренцевом море водится много морских обитателей. Среди них и тюлени, и крабы, и даже дельфины с китами. А еще там есть полупрозрачные существа, к которых лучше руками не трогать, если не хочешь получить ожог. Речь о медузах, конечно. На необычного маленького "парашютиста" на днях наткнулась жительница Мурманска у берега полуострова Рыбачий.

- Кто знает, что это за существо? Похоже на медузу с глазом на веревочке впереди, - задалась вопросом северянка Ксения Волосок в паблике "Мурманск" в соцсетях.

Морской обитатель с розовым окрасом, спокойно скользящий по волнам Баренцева моря, оказался маленькой волосистой цианеей. Как отмечают в Кандалакшском заповеднике, цианея - активная хищница, ее добычей зачастую становится не только микропланктон, но и близкие сородичи-медузы аурелии.

Напомним: в Баренцевом море рыбаки сняли на видео кита, охотящегося вместе с дельфинами.

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