В Североморске вспыхнула городская свалка

Причины пожара устанавливаются. Фото: vk.com/spasinfo51

Хоть лесных пожаров в Мурманской области за прошедшую неделю не было совсем, зато других возгораний с лихвой хватает. Напомним, что на минувших выходных в Мурманске загорелось судно "Сайда", которое тушили около семи часов. Также в Кировске языки пламени объяли пятиэтажный дом, где пострадали шесть человек, в том числе и дети. На этой неделе пожары не стихают.

Так, в Североморске утром вспыхнула городская свалка. На место происшествия выехали огнеборцы.

- 18 августа в 08.45 на центральный пункт пожарной связи пожарно-спасательного гарнизона в Североморске поступил сигнал о возгорании на свалке. Ликвидация открытого огня - в 09.08, полностью пожар был потушен в 09.22. Площадь горения составила 20 квадратных метров. На месте работали сотрудники Специального управления федеральной противопожарной службы №48 МЧС России. Пострадавших при пожаре нет, - рассказала "КП" ведущий специалист пресс-службы МЧС по Мурманской области Владислава Кругликова.

Что послужило причиной пожара - еще предстоит выяснить.

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