В Кандалакше заблокировали 5 сайтов, предлагающих добывать пушных зверей с помощью капканов

В Кандалакше сайты предлагали охотиться на рушных зверьков с помощью капканов. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Обычно внимание прокуратуры привлекают сайты, торгующими наркотическими смесями или занимающиеся экстремизмом. Однако на этот раз речь идет о защите животных.

- В ходе мониторинга Интернета сотрудники прокуратуры Кандалакши выявили пять сайтов, на которых в свободном доступе была размещена информация о добыче крупных и мелких пушных зверей с помощью капканов, - рассказывают в прокуратуре Мурманской области.

Таким негуманным способом Интернет-ресурсы предлагали охотиться на соболя, куницу, норку, горностая, бобра, выдру, барсука, лисицу, песцаи рысь. К слову, в России не только сами капканы, но и распространение информации о них запрещены.

- В суд предъявлено пять административных исковых заявлений о признании информации размещенной на интернет-сайтах запрещенной. Они удовлетворены. После вступления решений суда в законную силу доступ к сайтам будет заблокирован, - отметили в ведомстве.

А вот использование капкана влечет совершенно другие последствия: административную ответственность по статье 8.37 КоАП РФ «Нарушение правил охоты», или даже уголовную по статьям 258 и 245 УК РФ «Незаконная охота, жестокое обращение с животными».

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