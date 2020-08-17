В Мурманске идет установка мемориала воинам Полярной дивизии

Памятник скоро будет красоваться в Мурманске. Фото: администрация Мурманска

Памятник воинам Полярной дивизии, который доставили в Мурманск из Смоленска еще 22 апреля, уже готов занять свое почетное место. Так, в сквере на аллее Полярной дивизии уже появился один из фрагментов ключевого мемориала - гранитная плита с картой боевых действий на Кольском полуострове.

Сам памятник будет представлять двух бойцов высотой три метра, отлитых из бронзы. Один из них – солдат Красной Армии, а другой – доброволец из простых заполярных жителей. Скульптор постарался максимально точно передать образ северян, учел даже определенное количество дырок на ремне и вид петлицы.

Тем временем, работы по благоустройству сквера, где можно будет почтить память воинов, продолжаются. Сейчас там обустраивают фундамент, асфальтируют тротуары, прокладывают сети и озеленяют местность.

- Уже отчетливо видны очертания будущей зоны отдыха. Вдоль аллеи установлены опоры освещения, в мемориальной зоне уложена тротуарная плитка, а рабочие засыпают декоративные дорожки белоснежной галькой. Чуть позже установят детскую площадку, скамейки и урны. Следить за порядком будет современная система видеонаблюдения, - сообщили в совете депутатов города Мурманска.

Работы здесь идут планово, сейчас они выполнены примерно на 60%.

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