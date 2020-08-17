В Кировске спасали туриста, который повредил ногу в Хибинах

Всех северян удалось спасти. Фото: vk.com/szrpso

Минувшие выходные выдались очень насыщенными для спасателей Мурманской области. Так, в Кандалакшском заливе перевернулся каяк с тремя людьми, а в Кольском районе эвакуировали из леса пострадавшую женщину. На этом несчастные случаи не закончились - 16 августа помощь потребовалась туристу, который получил травму в Хибинах.

- Мужчина повредил ногу, спускаясь с горы в окрестностях перевала Безымянного в Хибинах. Прибывшие спасатели оказали первую помощь пострадавшему, эвакуировали в Кировск, где доставили в лечебное учреждение, - сообщили в Северо-Западном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

ЧП продолжились и 17 августа. Утром вызволяли из беды заблудившихся грибников.

- В воскресенье, 16 августа, мужчина и женщина ушли в лес к озеру Белое в окрестностях Дровяного, и заблудились. Ночью они пытались сами найти обратную дорогу, но безуспешно. Утром с одной из сопок им удалось позвонить на номер "112". Прибывшие спасатели разыскали северян юго-восточнее озера Долгое, примерно в 8-ми километрах от дороги. Мурманчан вывели из леса и доставили в город. Медицинская помощь им не понадобилась, - рассказали в Северо-Западном РПСО.

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