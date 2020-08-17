Жители Хабаровска утопил Mitsubishi в Териберке

Авто накрыло волнами. Фото: vk.com/my_teriberka

Чего только не происходит в поморском селе на краю света... В Териберке то и дело встречают медведей, иногда там находят аппараты ИВЛ, а вандалы очень любят оставлять свои следы на чем попало. Есть и такие смельчаки, кто плавает в ледяных водах Баренцева моря. И мы сейчас даже не про людей, а про их авто.

Так, 16 августа местные жители сняли на видео, как туристы из Хабаровска "купают" свой внедорожник Mitsubishi в море. Видимо, путешественники припарковались слишком близко к воде, а в это время начался прилив. В итоге, машина увязла в песке.

- Приехать с Хабаровска и утопить авто в Териберке! Своего океана мало что ли? - с иронией отметил северянин Александр Мурин в паблике "Мурманск ДТП ЧП".

К слову, подобные случаи происходят в поморском селе постоянно. И даже путь по дороге, а не по морю, бывает для машин затруднительным. Так, на днях по пути в Териберку застрял рейсовый автобус, который вытаскивал из песчаного плена бульдозер.

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