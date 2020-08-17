В Мурманске только собираются приступить к ремонту дорог Октябрьском и Первомайском округах

В Мурманске опаздывают со ремонтом дорог. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лето стремительно подходит к концу, а значит, что и сезон дорожных работ пора завершать. Успеют ли строители во время привести в порядок транспортные артерии местного значения?

- В этом году запланирован ремонт 95 улиц – это 376 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия – на общую сумму порядка 670 миллионов рублей. Уже завершен ремонт 54 улиц в 17 муниципалитетах – это 93% от общего выполнения работ. Подходит к концу ремонт 17 улиц в Кильдинстрое, Туманном, Алакуртти, Зеленоборском, Никеле, Печенге, Кировске, Апатитах и Североморске. Все работы завершатся до 1 сентября, никаких рисков нет, - доложил на «оперативке» министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артем Гришин.

Отдельно глава ведомства коснулся ситуации в столице Заполярья, где ситуация далеко не такая впечатляющая. Процент выполнения дорожных ремонтов – всего 25%. Подрядчики заканчивают приводить в порядок улицы в Ленинском округе, а за остальные еще даже не брались.

- В Октябрьском округе к ремонтам уже приступили, в Первомайском – должны начать на этой неделе. Есть надежда, что успеем все сделать по административному центру, - отрапортовал врио главы администрации Мурманска Алексей Лыженков.

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