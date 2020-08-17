Мурманская область на шестом месте по количеству смертей от коронавируса

Число смертей растет изо дня в день. Фото: yandex.ru/covid19/stat

В Кольском крае становится все больше жертв новой коронавирусно инфекции. Так, по данным оперативного штаба при региональном правительстве, к числу летальных исходов от коронавируса 17 августа добавились еще пять. В итоге, от опасной инфекции не смог выжить 121 человек.

К сожалению, за последнее время не было дней, когда бы в печальную статистику по COVID-19 не добавлялись новые погибшие. Поэтому, неудивительно, что Мурманская область оказалась на шестом месте среди российских регионов по количеству умерших от коронавируса - на 100 тысяч человек приходится 16,1 смертей.

Наибольшее число погибших оказалось в Санкт-Петербурге - 42,2 на 100 тысяч населения, а лучше всех дела обстоят в Сахалинской области и Ненецком автономном округе, где пока что никто не умер от опасной заразы.

Также Заполярье оказалось на четвертом месте по числу заражений. На 100 тысяч населения у нас 1581 ковидный пациент. Тем не менее, по словам губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, регион вышел на плато, а заболеваемость коронавирусом постепенно снижается.

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