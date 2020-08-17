За неделю в Мурманской области не произошло ни одного лесного пожара

Лесные пожары в Заполярье взяли паузу. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Ух, и горячее выдалось лето в этом году: у северян была возможность погреться, а огнеборцам пришлось то и дело бороться с природными пожарами. Но, кажется, теперь у них появилась небольшая передышка.

- На прошедшей неделе лесных пожаров не было. Действующие возгорания также отсутствуют. В связи с погодными условиями: осадками и снижением класса пожарной опасности с 12 августа были сняты ограничения на посещение лесов, - доложила на оперативном совещании у главы региона министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Анна Багрова.

В ближайшее время запретов на посещение лесов вводить не планируется. Тем не менее, ведется круглосуточный мониторинг ситуации. Так, например, за неделю было проведено 22 рейда, вынесено четыре административных постановления по нарушению правил поведения в лесах.

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