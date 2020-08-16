Прожиточный минимум в Мурманской области увеличился

Прожиточный минимум вырос. Фото: Влад КОМЯКОВ

Прожиточный минимум в Заполярье стал больше. Врио губернатора Мурманской области Оксана Демченко подписала соответствующее постановление, установив новую величину. Согласно документу, сумма увеличилась на 1,2 тысячи рублей.

- С 1 июля 2020 года прожиточный минимум на территории Кольского края составляет 17 909 рублей, для трудоспособного населения – 18 645 рублей, для пенсионеров – 14 858 рубль, для детей – 17 933 рубля, - сообщается в официальном постановлении.

К слову, ранее прожиточный минимум в регионе составлял 16 688 рублей на душу населения, и по сравнению с прошлыми годами, становился все меньше и меньше. Однако теперь этот финансовый показатель растет, что не может не радовать.

Напомним: в Мурманской области для помощи малоимущим в 2020 году направят 166 миллионов рублей. Сейчас в регионе доход ниже прожиточного минимума у 12 тысяч семей.

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