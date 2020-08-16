Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 16 августа 2020 года составило 116 человек

Коронавирус одолевает северян. Фото: Иван МАКЕЕВ

Число летальных исходов от коронавируса в Заполярье продолжает расти. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за последние сутки в печальную статистику добавились еще 4 ковидных жертвы. Всего от опасной инфекции не смогли выжить 116 человек.

Подробности о погибших - их пол, возраст, сопутствующие заболевания, пока что не уточняются.

Всего на 16 августа в Кольском крае выявлено 11849 случаев заболевания коронавирусом. Большая часть приходится на Мурманск (6362 зараженных) и Белокаменку (2307 зараженных). Тем не менее, многих врачи уже вылечили - выздоровели 8730 пациентов. Сейчас Заполярье вышло на плато, а заболеваемость COVID-19 постепенно уменьшается.

Напомним: в Мурманской области начинают снимать ограничения по коронавирусу. Возобновят работу кафе и рестораны, бассейны, кинотеатры, торговые центры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стали известны подробности о погибших от коронавируса в Мурманской области на 14 и 15 августа. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 15 августа 2020 года (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru