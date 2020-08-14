Результаты ЕГЭ-2020 в Мурманской области: 28 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

В Заполярье много выпускников-отличников. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вот и остался позади волнительный период школьных экзаменов. Теперь выпускникам Мурманской области остается лишь пожинать плоды прошедших испытаний и пытаться поступить в вуз своей мечты. К слову, ребятам есть чем похвастаться.

- Доля высокобалльных работ на ЕГЭ - от 81 балла и выше – в регионе выросла по сравнению с 2019 годом по всем предметам, кроме математики профильного уровня, биологии и информатики и ИКТ. 28 выпускников показали высший результат в 100 баллов. Для сравнения в прошлом году в регионе было 25 стобалльников, - подводит итог министр образования и науки Мурманской области Анна Головина. – Увеличение числа высокобалльников подтверждает, что переход на дистанционное обучение во время последней четверти учебного года не стал препятствием для наиболее мотивированных выпускников в успешной подготовке к сдаче экзаменов

Результаты ЕГЭ-2020 в Мурманской области в целом сопоставимы с результатами прошлых лет. Такая же ситуация сложилась и в целом по России.

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