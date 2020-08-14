Погода в Мурманске и области на выходных 15, 16 августа 2020 года: потеплеет до +20 градусов

Погода немного порадует теплом. Фото: Ольга ЗАСУХИНА

На выходных погода все-таки порадует жителей Мурманской области редким, но метким, августовским теплом. Правда, прохлада отступит совсем ненадолго. А жаль.

- 15 и 16 августа Кольский полуостров будет находиться под влиянием обширного циклона в Баренцевом море. 15 августа в нашем регионе ожидается относительно теплая, с дождями погода, температура воздуха днем составит от +15 до +20 градусов, ночью +5+10. 16 августа, после прохождения холодного фронта, температура воздуха начнет понижаться, и днем столбики термометров поднимутся лишь до отметок от +11 до +16 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

В паблике "Погода в Мурманске" в соцсетях отмечают, что от потепления, которые пророчили на выходные, остался только пшик. Но хотя бы этому теплу уже стоит радоваться, ведь дальше нас снова ждет похолодание. По прогнозам синоптиков, первая половина следующей недели будет точно такая же, как и нынешняя: пасмурная, хмурая, холодная.

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