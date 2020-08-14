Житель Мурманска выиграл в лотерею больше двух миллионов рублей

Мурманчанин сорвал большой куш. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Колесо фортуны - штука привередливая и благоволит оно не каждому. Зато, если уж повернется везучей стороной, то ничего лучше и не придумаешь . Так, житель заполярной столицы сорвал солидный куш - северянин выиграл в государственную лотерею более 2,2 миллиона рублей.

- 14 августа был разыгран приз "Гослото "5 из 36". Участник лотереи из Мурманска выиграл 2 286 396 рублей по итогам 17 837-го тиража. По правилам, чтобы одержать победу, нужно угадать все числа выигрышной комбинации в первом поле билета и не угадать – во втором, - сообщили в пресс-службе Столото. - Новоиспеченный миллионер купил билет всего за 40 рублей. Он отгадал числа 17, 9, 30, 21, 19 в первом поле билета и не отгадал 3 – во втором. Почему победитель выбрал именно их, станет известно, как только он обратится за выигрышем.

Тиражи «Гослото "5 из 36" проходят каждые полчаса, кроме технических перерывов. Так что испытать удачу может каждый.

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