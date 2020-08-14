Бывший замдиректора снабжающей организации Мурманска украл бюджетные деньги, выделенные на инвалидов

730 тысяч рублей мужчина положил в карман. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Экс-заместитель директора снабжающей организации Мурманска оказался не чист на руку. Тем не менее, хитрый северянин, который положил в карман бюджетные деньги, безнаказанным не остался.

Чтобы завладеть средствами из бюджета, мужчина подготовил пакет документов для участия в региональной программе по трудоустройству людей с ограниченными физическими возможностями. И после этого, с 2014 по 2015 год предоставлял заведомо ложные сведения в мурманский Центр занятости населения.

- Мурманчанин подделал заявки на оборудование рабочих мест, в том числе специальных, для людей с инвалидностью. Затем на основании договора о возмещении затрат он получил денежную компенсацию, а именно 730 тысяч рублей, которые потратил на собственные нужды, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В отношении бывшего замдиректора было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере". Сейчас материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Северянину грозит до шести лет лишения свободы.

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