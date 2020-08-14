В Мурманской области становится все меньше молодежи

Молодое поколение предпочитает уезжать с севера. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как бы не пытались удержать молодежь в Заполярье, она все равно рвется в другие края. По крайней мере, так говорит нам статистика. Во Всемирный день молодежи, который отмечался 12 августа, Мурманстат подсчитал, сколько в Кольском крае живет юных северян, где они учатся и работают, а также когда предпочитают вступать в брак и заводить детей.

- На начало 2020 года в Мурманской области проживало почти 113,9 тысячи человек (65,5 тысячи девушек и 48,4 тысячи юношей) в возрасте от 16 до 29 лет включительно, что составляет 15 процентов всего населения региона. Доля молодых людей в общей численности населения области снижается. По данным Всероссийских переписей населения, в 2002 году она равнялась 25%, а в 2010 году - 22%, - сообщается в исследовании.

В 2019 году каждый пятый житель Мурманской области в возрасте от 16 до 29 лет получал высшее или среднее профессиональное образование. Уровень занятости молодежи в последнее время остается довольно высоким. В 2019 году почти 84% юношей и 67% девушек от 20 до 29 лет были заняты в экономике региона.

Кроме того, молодежь стала серьезнее относиться к своим успехам и достижениям и все больше задумываться об образовании и карьере. Сейчас молодые пары стараются отодвигать время вступления в брак и рождения детей на более поздний срок. Первого ребенка жительницы Заполярья в среднем рожают в 29 лет.

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