18-летний житель Мурманска выстрелил сверстнику в глаз сигнальным патроном

Фото: СУ СКР по МО

18-летний мурманчанина, который использовал пиротехническое устройство совсем не по прямому назначению, ждет колония. Известно, что вечером 9 октября 2018 года тогда еще 16-летний подросток прогуливался по проспекту Героев-Североморцев, где столкнулся со своим знакомым. Между ними возникла ссора, которая привела к плачевным последствиям.

- Ребята шли мимо и задели друг друга. Это хватило, чтобы завязался конфликт. Подросток решил одними словами не ограничиваться и, достав из кармана пусковое устройство "Сигнал охотника", выстрелил пиротехническим патроном ровеснику в лицо, а затем убежал, - рассказала "КП" старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович. - В итоге, молодой человек получил тупую травму лица и полностью ослеп на правый глаз, что оценивается как тяжкий вред здоровью.

Злоумышленник, которого удалось найти и задержать, не признал свою вину. По его словам, выстрелил он случайно. Однако эта версия следователями была опровергнута. На северянина завели уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью, вызвавшего утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть, с применением предмета, используемого в качестве оружия".

Сейчас ему назначили два года исправительной колонии общего режима. Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск от потерпевшего на 1 миллион рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителя Мурманска, выкинувшего собаку из окна, отправили в колонию строго режима. Вслед за животным он хотел проделать то же и с его владелицей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru