Областной дом ребенка в Апатитах получит 2,3 миллиона рублей из резервного фонда Мурманской области

Работником не оставили без материальной помощи. Фото: unsplash.com
Правительство Мурманской области продолжает поддерживать медицинские учреждения в пандемию коронавируса. Так, из резервного фонда региона будет отправлено 2,3 миллиона рублей на помощь апатитскому дому ребенка.
- Постановляю выделить 2 398 474 рубля для ГОБУЗ "Областной специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики", работающего круглосуточно в закрытом режиме, - сообщается в официальном документе, который подписан врио губернатора Мурманской области Оксаной Демченко.
Средства пойдут на выплату материальной помощи работникам учреждения с 3 по 30 августа за особые условия труда и обеспечение питанием. До 20 ноября руководителю медицинской организации нужно будет отчитаться о целевом использовании выделенных денег.
Напомним: на выплаты заполярным медработникам из резервного фонда правительства в июле выделили 102 миллиона рублей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: больше 11 миллионов рублей выделили на лекарства для пациентов с ОРВИ. Чтобы получить медикаменты, не нужны результаты теста на коронавирус (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru