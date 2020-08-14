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Областной дом ребенка в Апатитах получит 2,3 миллиона рублей из резервного фонда Мурманской области

Эти деньги пойдут на выплаты работникам организации за особые условия труда
Наталья ЛобановаНаталья ЛобановаНатальяЛобанова
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Работником не оставили без материальной помощи. Фото: unsplash.com

Работником не оставили без материальной помощи. Фото: unsplash.com

Правительство Мурманской области продолжает поддерживать медицинские учреждения в пандемию коронавируса. Так, из резервного фонда региона будет отправлено 2,3 миллиона рублей на помощь апатитскому дому ребенка.

- Постановляю выделить 2 398 474 рубля для ГОБУЗ "Областной специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики", работающего круглосуточно в закрытом режиме, - сообщается в официальном документе, который подписан врио губернатора Мурманской области Оксаной Демченко.

Средства пойдут на выплату материальной помощи работникам учреждения с 3 по 30 августа за особые условия труда и обеспечение питанием. До 20 ноября руководителю медицинской организации нужно будет отчитаться о целевом использовании выделенных денег.

Напомним: на выплаты заполярным медработникам из резервного фонда правительства в июле выделили 102 миллиона рублей.

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