На кладбище в Мурмашах заметили следы медведя

Следы, напоминающие медвежьи, обнаружили на кладбище в Мурмашах. Фото: Управление городского хозяйства

Не успели северяне порадоваться, что хозяева леса в этом году не спешат с визитами к людям, как один из них, кажется, решил побеспокоить их.

- Друзья, на Мурмашинском кладбище замечены следы медведя! Мы просим вас воздержаться от посещения этого места в ближайшее время или быть предельно аккуратными! – предупредили жителей Мурмашей в соцсетях Управление городского хозяйства поселка.

Как сообщили «КП» в госохотнадзоре Мурманской области, на кладбище в Мурмашах уже выехали инспекторы. Однако пока уверенности, что следы оставлены именно бурым хищником нет, да и вряд ли он появится здесь в дневное время – рядом проходит оживленная трасса, ведущая в аэропорт. Тем не менее, жителям Мурмашей, любящим гулять по дороге мимо погоста, все же стоит не забывать об опасности и быть предельно внимательно.

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