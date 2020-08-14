Под Кандалакшей ищут 42-летнего мужчину на черном Nissan Qashqai

Юрий Муравьев пропал между Лесозаводским и Кандалакшей. Фото: Из личного архива Веры Александровны

Увы, но люди в Мурманской области продолжают пропадать. Напомним: под Кировском ищут 74-летнюю Любовь Якимову, которая ушла с дачи еще 5 августа. Под Ковдором ведут поиски 64-летнего Владимира Филева, его местонахождение неизвестно с 31 июля. В Печенгском районе спасатели и волонтеры обследуют озеро Алла-Аккаярви, надеясь отыскать пропавшего 8 августа 71-летнего Николая Кузнецова с татуировкой на предплечье.

А теперь сигнал SOS летит из Кандалакши.

- 10 августа в 14.00 42-летний Юрий Муравьев выехал на своем черном Nissan Qashqai из Лесозаводского в сторону Кандалакши. С тех пор его местонахождение неизвестно. Телефон выключен. Может кто-то видел машину или его самого, - просит о помощи в соцсетях Вера Александровна.

Информация разошлась по сети репостами, однако пока не получила ни одного отклика очевидцев.

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