Глава Роспотребнадзора Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «В 6,5 раз снизился темп прироста коронавируса»

Оперштаб подтвердил планомерный спуск с плато пандемии коронавируса. Фото: Правительство Мурманской области

Что ж, даже не специалист заметил, что Заполярье начала планомерный спуск с плато пандемии новой коронавирусной инфекции. Прирост заболевших за сутки по сравнению с июлем значительно снизился. Это подтвердили и в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

- Ежедневный темп прироста CoViD-19 по сравнению с июлем стал ниже в 6,5 раз, - сообщила глава Роспотребнадзора Мурманскойобласти Лена Лукичева. – Эпидемиологический процесс сегодня характеризуется четкой тенденцией к снижению ежедневных темпов прироста с начала июля. Комплекс организационных, профилактических, медицинских и противоэпидемических мероприятий, действующих в регионе, оправдал себя.

Собственно говоря, результаты этой положительной тенденции северяне смогут ощутить уже с 19 августа, когда будут сняты сразу несколько ограничений. Напомним: планируется, что в этот день свои двери распахнут рестораны и кафе, за исключением фут-кортов в торгово-развлекательных центрах, собственного говоря, сами ТРЦ и бассейны. Также возобновится плановая госпитализация в медучреждения.

А если положительная тенденция продолжится, то с 1, а потом с 15 сентября жителей Заполярья ждет дальнейшее снятие ограничений.

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