Когда в Мурманской области можно будет проводить концерты и массовые мероприятия

Скоро разрешат концерты и другие массовые мероприятия. Фото: Влад КОМЯКОВ

История, когда жителям Мурманской области приходилось сидеть в четырех стенах из-за пандемии коронавируса, осталось в прошлом. Надолго ли? Покажет время! Тем не менее, жизнь продолжает возвращаться к прежнему темпу. В частности стало известно, когда возобновят свою работу рестораны и кафе, театры и кинотеатры, а также бассейны, ночные клубы и детские центры.

Но будет ли снят запрет на концерты и другие массовые мероприятия? На этот вопрос ответили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

- Если положительная тенденция по снижению заболеваемости ОРВИ и коронавирусом сохранится, с 15 сентября будет снят целый ряд ограничений, в том числе и запрет на проведение концертов и массовых мероприятий, - сообщили оперштабе.

К слову, пока в Заполярье все к этому и идет. За последние сутки коронавирус подтвердили всего у 67 северян, в то время как еще две недели назад больше чем в два раза.

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