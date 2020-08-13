Когда в Мурманской области откроются кинотеатры и театры

Кинотеатры заработают с 15 сентября. Фото: unsplash.com

Посмотреть кино на большом экране в прикуску с попкорном хочется уже давно, но коронавирус таким образом нам развлекаться не давал. К счастью, сейчас опасная инфекция отступает из региона - мы вышли на плато и постепенно идем на спуск с него. Поэтому, в Заполярье вводятся новые послабления. Одно из них - долгожданное открытие кинотеатров и театров. Как обещал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, культурные заведения снова заработают, если не будет вспышек ковида. Так оно и случилось.

- С 15 сентября в Кольском крае откроются кинотеатры и театры. Снятие ограничений будет возможно при сохранении тренда на снижение заболеваемости ОРВИ и коронавирусом, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

Напомним: уже с 19 августа в заполярном регионе заработают кафе и рестораны, а также бассейны. Последние будут функционировать пока что в пол силы.

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