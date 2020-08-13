На озере Алла-Аккаярви в Печенгском районе продолжаются поиски 71-летнего рыбака с татуировкой на плече

Поиски пропавшего рыбака продолжаются. Фото: Северо-Западный РПСО

Как ни парадоксально, но порой рыбалку хочется отнести к экстремальным видам спорта. Казалось бы, ничего рискованного в рыбной ловле нет, но люди гибнут за этим занятием нередко. Напомним: 7 августа в озере Колозере под Оленегорском нашли тело 64-летнего Василия Лихогляда, который пропал год назад.

А, тем временем, поисковая операция продолжается в Печенгском районе, где с 8 августа неизвестно местоположение 71-летнего Николая Кузнецова с татуировкой на предплечье.

- Ведутся поиски мужчины, 1948 года рождения, предположительно утонувшего во время рыбалки на озере Алла-Аккаярви. Примерно в 10 километрах от Приречного очевидцы на озере обнаружили пустую лодку с работающим мотором. Спасательный жилет и личные вещи находились в ней, - рассказывают в Северо-Западном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Спасатели ежедневно обследуют акваторию, берег и острова озера, используя трал и подводные камеры. Дважды под воду спускались водолазы, но пока Николая Кузнецова найти не удалось.

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