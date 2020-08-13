Письма о минирование зданий в Мурманске приходили по электронной почте

Угрозы приходили по электронной почте. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

13 августа Россию накрыла волна новых сообщений о минировании государственных и коммерческих учреждений. Мурманск не стал исключением. Напомним: тревожным службам пришлось в экстренном порядке эвакуировать как минимум семь зданий в областном центре, включая железнодорожный вокзал и правительство.

- Сообщения о возможной угрозе взрыва поступили в ряд учреждений по электронной почте. Спецслужбы были стянуты к каждому из указанных в письме адресов и проверили поступившую информацию. По предварительным данным, угроза взрыва не подтвердилась, - сообщил источник «КП», знакомый с ситуацией.

Однако привычный ритм работы учреждений был нарушен. Сотрудникам в спешном порядке пришлось бросать свои дела и эвакуироваться. Благо, на улице 13 августа светит солнышко и офисные работники не замерзли на улице в ожидании разрешения вернуться в кабинеты.

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