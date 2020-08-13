Андрей Коровянский покидает пост главы Центра городского развития Мурманской области

Андрей Коровянский решил покинуть Крайний Север. Фото: Правительство Мурманской области

С тех пор, как Мурманскую область возглавил Андрей Чибис, в команде правительства и близких к нему компаний происходят постоянные кадровые перемены. Напомним: только в июле в отставку ушли сразу два министра: Евгений Гоман, отвечающий за культуру, и Вера Леонова, курирующая внутреннюю политику. И вот на стол, правда, не губернатора Мурманской области, а министра градостроительства и благоустройства региона Михаила Кудряшова легло новое заявление.

- В соответствии со статьей 80 Трудового кодекса РФ прошу уволить меня по собственному желанию 26 августа 2020 года, - говорится в документе от 12 августа 2020 года за подписью директора Центра городского развития Мурманской области Андрея Коровянского.

Рассуждать о мотивах такого поступка и строить версии о причинах внезапного ухода, можно долго.

- Не знаю, как эта информация просочилась в СМИ. Но я не хочу ее комментировать, - отметил в разговоре с «КП» известный ландшафтный архитектор Андрей Коровянский.

В правительстве Мурманской области эту информацию по не подтверждают, но и не опровергают.

Напомним: Коровянский приехал в Мурманскую область руководить региональным Центром городского развития 13 января. Глава региона возлагал на него больше надежды, но на Крайнем Севере архитектор долго не проработал.

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