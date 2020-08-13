Житель Мурманска ночью сорвался со склона горы в Сочи

Северянину повезло остаться живым. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С туристом из Мурманска приключилась беда в Сочи: 44-летний мужчина ночью сорвался с горы. К счастью, ему повезло остаться живым, однако без серьезных травм не обошлось.

- Сообщение о происшествии в горно-лесной местности поступило в спасательный отряд МЧС около полуночи 13 августа. По словам врача скорой помощи, в начале тропы экопарка «Ажек» со склона упал мужчина. Высота падения - около шести метров. Дойдя до указанного места, спасатели обнаружили пострадавшего северянина на скале и с помощью альпинистского снаряжения и носилок подняли его из оврага к тропе. Затем его транспортировали к машине "скорой", - уточнили в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

По предварительному диагнозу, турист получил перелом ребер и различные ушибы. Спасатели призывают всех жителей и гостей курорта быть осторожными в путешествиях по горам.

Напомним: в июле подобный случай произошел в Анапе, где 25-летний житель Мурманска сорвался со скалы.

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