Жительницу Мурманска ждет 12 лет исправительной колонии за сбыт наркотиков

Планы наркодиллеров канули в бездну. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Незаконные делишки 30-летней мурманчанки довели ее до суда. Практически год, с сентября 2015-го по июнь 2016-го, женщина была в преступной банде, фасовала наркотики и прятала их по тайникам в столице Заполярья. Кроме того, в марте 2018 года она вместе с сообщником создала виртуальный магазин, через который планировалось сбывать запрещенные вещества на территории Печенгского района, закупая их оптом. Но все задумки в один момент канули в пропасть - участников группы задержали полицейские.

В итоге, на наркодиллершу завели уголовные дела по части 5 статьи 228.1 УК РФ "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере", части 4 статьи 228.1 УК РФ "Незаконный сбыт наркотических средств", п. «г» части 4 ст. 228.1 УК РФ "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ с использованием сети "Интернет".

- Суд приговорил участницу преступной группы к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Ее сообщники ранее осуждены к длительным срокам лишения свободы, - отметили в прокуратуре Мурманской области.

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