Ночью под Североморском спасали заблудившегося грибника

Грибник потерялся 11 августа. Фото: vk.com/szrpso

Этим августом грибники из Мурманской области находили в лесу уже двух погибших человек - 85-летнюю жительницу Апатитов и 50-летнего северянина с эпилепсией. Однако на этот раз попал в беду как раз-таки любитель грибов. Мужчина, отправившись на "тихую охоту", которая сейчас в самом разгаре, заблудился в районе 20-го километра автодороги Североморск - Североморск-3. Поздним вечером 11 августа на его поиски выдвинулись спасатели.

- Выехавшая дежурная смена Мурманского арктического аварийно-спасательного центра разыскала северянина, вывела его к автомобилю и передала родственникам. Медицинская помощь ему не потребовалась, - сообщили в Северо-Западном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Напомним: в Мурманской области за вознаграждение ищут без вести пропавшего 44-летнего мужчину. Игорь Сергеев исчез в районе Нивской ГЭС еще 19 июня.

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