От страховки до огнетушителя: В парке аттракционов в Мурманске нашли ряд нарушений

Аттракционы вызвали ряд нареканий у прокуроров. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Аттракционы ассоциируются у каждого из нас с безудержным весельем. Однако не стоит забывать, что любые развлечения должны быть максимально безопасными. Как оказалось, это нельзя в полной мере сказать о парке аттракционов, что у Семеновского озера в Мурманске. Это выяснили сотрудники прокуратуры Ленинского округа во время очередной проверки.

- Во-первых, истек срок полиса страхования гражданской ответственности владельца за причинение вреда жизни и здоровью физических лиц, их имуществу и окружающей среде. Во-вторых, перед входом на аттракционы «Конвой-3» и «Река приключений» отсутствовали правила пользования ими. Также не было информационных табличек о дате последней проверки с указанием организации, проводившей ее, и о дате ближайшей ежегодной проверки, - перечисляют в прокуратуре Мурманской области. – В-третьих, огнетушители, не прошли техническое обслуживание и не были готовы к использованию.

Директору предприятия вынесено представление об устранении найденных нарушений.

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