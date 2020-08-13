Мурманский документальный фильм о коронавирусе получил грант на полмиллиона рублей

Премьера фильма состоится в конце этого года. Фото: правительство МО

Коронавирус, как главное событие этого года, затронул каждого из нас. Так, журналист из Мурманска Дарья Монастырева решила рассказать историю об опасном COVID-19, который не щадит никого, через призму киноискусства. Ее проект одержал победу в архангельском питчинге (устная или визуальная презентация кинопроекта - Ред.) дебютантов, став лучшим в категории «Документальное кино».

- Кинопроект «Карантин» рассказывает о тяжело болеющем мальчике во время пандемии. Проект получил грант 500 тысяч рублей и продюсерский консалтинг от генерального директора компании Vita Aktiva Юлии Мишкенене. Премьерный показ запланирован на конец 2020 года, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Питчинг был посвящен тем проектам, съемки которых должны пройти в Карелии, Архангельской и Мурманской областях. Экспертное жюри возглавил креативный продюсер компании «Walt Disney» Владимир Грамматиков.

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