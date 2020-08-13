Спустя год поиски пропавшего рыбака на Колозере завершены

Спустя год родные нашли Василия Лихогляда. Фото: "МурманСпас"

Год назад на озере Колозере, что под Оленегорском, развернулась настоящая поисковая операция. Добровольцы и спасатели целый месяц обследовали берега водоема и многочисленные острова в поисках 64-летнего Василия Лихогляда, который ушел на рыбалку в эти места 30 августа.

Тогда строились разные версии, что непогода застигла мужчину на одном из островов, и он решил переждать ее, укрывшись в избе. Однако вскоре удалось найти лодку и вещи рыбака, а сам он как в воду канул. В октябре поиски приостановили.

- Спустя почти год, был найден мой дедушка, Лихогляд Василий Владимирович, пропавший в сентябре 2019 года на озере Колозеро. Его нашли рыбаки в воде около Лапландии, метров 50-70 от берега, - сообщила о завершении поисковой операции внучка рыбака Татьяна Раймова. – От лица нашей семьи благодарю всех, кто не остался равнодушным к нашей беде, всячески помогал и поддерживал добрым словом. Похороны состоятся в пятницу, 14 августа.

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