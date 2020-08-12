Звездопад Персеиды в Мурманской области: когда пройдет и где лучше смотреть

Звездный ливень будет виден без астрономических приборов. Фото: unsplash.com
В августе жители Мурманской области смогут наблюдать на темном небосводе уникальное явление - "звездный ливень". В ночь с 12 на 13 августа произойдет пик знаменитого летнего звездопада Персеиды, который озарит Северного полушарие Земли. А самое главное, что метеорный поток будет виден даже невооруженным глазом.
- При благоприятных погодных условиях и отсутствия городской засветки начиная с полуночи и всю ночь можно наблюдать до 110 метеоров в час, или 1-2 метеора в минуту! Звездопад Персеиды действует каждый год и активен он с 5 по 23 августа. По прогнозу Международной метеорной организации, самое подходящее время для наблюдения за "падающими звездами" - в ночь с 12 на 13 августа и в ночь с 13 на 14 августа, - сообщили на официальном сайте московского планетария.
Астрономы отмечают, что любоваться метеорами лучше всего с гор или в местах вдали от крупных городов. Специалисты рекомендуют отъезжать на 30 километров от населенных пунктов.
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