Стали известны подробности о последних погибших от коронавируса в Мурманской области на 12 августа

Число летальных исходов выросло до 104. Фото: правительство МО

К сожалению, несмотря на все усилия медиков, скорбная статистика летальных исходов от коронавируса продолжает расти. Напомним: накануне, 11 августа, Мурманская область перешагнула планку в сотню жертв коварного вируса. Однако 12 августа оперативный штаб при региональном правительстве сообщил еще о трех умерших. Таким образом число летальных исходов в Заполярье достигло 104 человек.

- Скончались три пациента с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Возраст умерших – от 56 до 79 лет, - сообщает оперштаб. – Все трое переносили болезнь в тяжелой форме. Пациенты имели сопутствующие хронические заболевания, среди которых болезни сердечнососудистой системы и сахарный диабет. Несмотря на интенсивную терапию и усилия врачей, спасти пациентов не удалось.

К счастью, количество выживших в борьбе с коронавирусом гораздо больше - 8320 человек.

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