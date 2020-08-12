Жительница Мурманска призывала к финансированию терроризма в соцсетях

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Любовь к терроризму, как известно ни к чему хорошему не приводит. Вот и жительнице Мурманска ее радикальные действия вышли боком. Женщина была сторонницей течений в исламе, которые пропагандируют лидеры и участники запрещенной в России международной террористической организации "Джебхат ан-Нусра".

- Как выяснилось, мурманчанка содействовала в финансировании терроризма - публиковала в интернет-мессенджерах и социальных сетях сведения о том, каким образом можно перевести деньги в "Джебхат ан-Нусра"* . Также на личной странице в соцсетях женщина размещала высказывания, побуждая людей финансировать терроризм, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Мурманской области.

На 44-летнюю северянку завели уголовные дела по части 1.1. статьи 205.1 УК РФ "Пособничество в финансировании террористической деятельности» и части 2 статьи 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Теперь ей грозит до 15 лет лишения свободы.

* "Джебхат ан-Нусра" - запрещенная в России международная террористическая организация.

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