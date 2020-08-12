Ситуация с коронавирусом в Мурманске: открывается Мурманский областной художественный музей

Вход в музей - в маске! Фото: vk.com/murmanskmuseum

Потихоньку в Мурманске начинают оправляться от коронавирусной пандемии и возвращаться к привычной жизни. Так, в июле вновь заработал Мурманский областной краеведческий музей и областная научная библиотека. Сейчас к ним добавилось еще одно учреждение: Мурманский областной художественный музей уже готов принимать посетителей.

- Главное здание Мурманского областного художественного музея, которое находится по адресу: Мурманск, Коминтерна, 13, открывает свои двери 12 августа. Посещение всех экспозиций и выставок доступно по предварительной записи по телефону 8 (8152) 45-63-10. Вход строго в маске! - отметили в официальной группе музея в соцсетях.

Работает художественный музей пока что со среды по пятницу с 11.00 до 19.00.

Напомним: стало известно, когда в Мурманской области откроются кинотеатры, рестораны и кафе. Губернатор Андрей Чибис, рассказал, когда можно будет снять введенные из-за коронавируса ограничения.

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